Патриарху российской литературы - Сергею Михалкову - 95

С одинаковым изяществом он писал и книги для детей, и слова гимна Советского Союза. Басни, пьесы и сатирические комедии Михалкова читала вся страна.

И хотя его первым читателям уже за 70, произведения Михалкова продолжают перепечатывать. Неудивительно, что к 95-летнему рубежу писатель подошел рекордсменом по количеству тиражей и по числу государственных наград. Сегодня Михалков - председатель исполкома Международного сообщества писательских союзов и президента Совета по детской книге России. В свои 95 он пребывает в отменном душевном здравии, по-прежнему мудр и остроумен.

С юбилеем Сергея Михалкова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Вас хорошо знают в Беларуси. Глубокое уважение вызывает ваша активная творческая и общественная деятельность, направленная на развитие высоких духовных идеалов и традиций, укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран", - говорится в поздравлении. Президент также пожелал юбиляру оптимизма и хорошего настроения, здоровья, неиссякаемых жизненных сил и благополучия.

