Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сегодня исполнилось 67 лет

Новости России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня празднует 67 день рождения. С этим знаменательным днём главу Русской Православной церкви поздравил президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже 4 года возглавляет Русскую Православную церковь. За свои заслуги удостоен множества наград.

В прошлом году Александр Лукашенко наградил Предстоятеля орденом Дружбы народов за значительный вклад в союзное строительство. В нынешнем году Патриарх Кирилл принимал участие в торжествах по случаю 1025-летия Крещения Руси в Минске.