Прямой эфир

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II исполнилось 79 лет

23 февраля 2008 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С его именем связывают духовное возрождение России. С момента избрания в 90-м Алексия II на патриарший престол, Церковь получила возможность свободно вести религиозную, образовательную и благотворительную деятельность. С днем рождения и тэзо-именитством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в нашей стране высоко ценится постоянное внимание к белорусской земле Алексия II, его усилия по упрочению в сердцах людей веры, милосердия, надежды и любви.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
23 февраля 2008 17:52

На "Линии Сталина" прошел уникальный исторический парад войск

23 февраля 2008 17:51

70 семей военных Борисовского гарнизона получили ключи от новых квартир

23 февраля 2008 17:50

Пополнение в рядах кадетов белорусского казачества