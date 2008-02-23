Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II исполнилось 79 лет

С его именем связывают духовное возрождение России. С момента избрания в 90-м Алексия II на патриарший престол, Церковь получила возможность свободно вести религиозную, образовательную и благотворительную деятельность. С днем рождения и тэзо-именитством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в нашей стране высоко ценится постоянное внимание к белорусской земле Алексия II, его усилия по упрочению в сердцах людей веры, милосердия, надежды и любви.