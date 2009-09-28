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Патриарх завершает свой пастырский визит в Беларусь

28 сентября 2009 12:05
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Сегодня Его Святейшество встретился с витебской молодёжью.

В концертном зале собралось около двух тысяч человек. Ещё несколько тысяч посмотрели трансляцию на светодиодных экранах. Патриарх Кирилл в своей речи не раз останавливался на проблемах и интересах молодежи.

– Я любил учиться, особенно когда был студентом. Но оценивая свои студенческие годы, замечаю много промахов и ошибок. На многое нужно было обращать внимание. Потому что всё, что я пропустил, сегодня бы в жизни очень пригодилось. И теперь понимаешь, насколько важны эти годы учения, – сказал Патриарх Кирилл.

В эти минуты Предстоятель Русской православной церкви посещает воссозданную в нынешнем году Свято-Воскресенскую церковь и строящийся Свято-Успенский кафедральный собор.

# общество

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