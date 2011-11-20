Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает свое 65-летие

20 ноября вместе с ним в храме Христа Спасителя Божественную литургию будут служить также представители Грузинской, Польской, Чешской, Словацкой, Румынской и Болгарской православных церквей. После литургии состоится торжественный прием по случаю 65-летия.
С Днем рождения Владыку поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Торжественное событие совпало с пребыванием в Москве одной из самых почитаемых православных святынь – пояса Пресвятой Богородицы. Поклониться реликвии в Храм Христа Спасителя пришли тысячи верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.