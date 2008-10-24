Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй отслужил Божественную литургию в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе

Сотни верующих пришли сегодня туда. Вместе с Патриархом службу вёл Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет. Божественная литургия продолжалась около трёх часов. После этого Святейший Патриарх обратился ко всем священникам и мирянам с приветственным словом.



Отметим, это уже шестой за последние 17 лет визит в Беларусь Алексия Второго. Первый был в 1991 году. Нынешний приезд патриарха называют особенным и символичным, так как он проходит в рамках празднования 1020-летия крещения Руси. Торжества пройдут в России, Украине и Беларуси, еще раз подтверждая духовное единство православных народов трех славянских государств.



Тысячи православных верующих пришли к храму. Многие с семьями. Увидеть торжественное богослужение они могли на большом экране, который установили рядом с собором. Верующие пребывали непрерывно, чтобы приобщиться к служению.



В Беларуси делается очень многое для сохранения православного единства. Об этом заявил сегодня в своем торжественном слове после завершения службы в минском Свято-Духовом кафедральном соборе Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. По его словам, есть силы, которые хотели бы ослабить влияние Русской православной церкви в трех восточнославянских странах. Однако торжества в честь 1020-летия Крещения Руси вновь подтвердили желание народа оставаться в лоне единой Русской православной церкви.



Глава Российской православной церкви наградил Митрополита Филарета орденом Святителя Алексия Московского, а также подарил медальоны с изображением Пресвятой Богородицы и крест в память о 30-летии архипастырского служения Владыки Филарета на белорусской земле. В свою очередь предстоятель Белорусской православной церкви подарил Алексию II список Минской иконы Божьей Матери.



Сегодня же предстоятель русской православной церкви встретится с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также посетит торжественный концерт во Дворце Республики.