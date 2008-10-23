Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в Минск

Это его шестой визит в Беларусь. Он примет участие в праздновании Белорусской православной церковью 1020-летия Крещения Руси. Самолет предстоятеля Русской православной церкви приземлился в Национальном аэропорту Минск несколько часов назад. Это уже шестой визит Патриарха в Беларусь. Еще в аэропорту Алексий II пообщался с журналистами. Он отметил, что рад вновь посетить Белую Русь, народ которой всегда с особой любовью свидетельствовал о своих братских чувствах.



Алексий II также добавил, что в эти дни он хочет поздравить Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 30-летием его архипастырского служения в Беларуси. Кроме того, Патриарх высказался о том, что единство народов Беларуси, России и Украины поможет им преодолеть проблемы, связанные с мировым финансовым кризисом.



Из аэропорта Патриарх отправился в Национальную библиотеку, где посетил выставку редкой книги и принял участие в международном круглом столе, посвященном 1020-летию Крещения Руси. Предстоятель Русской православной церкви отметил вклад белорусских ученых в создание многотомной православной энциклопедии. Один из томов этого издания Алексий II передал главной библиотеке Беларуси. Здесь же Святейшему Владыке преподнесли в дар голографическое изображение Креста Евфросинии Полоцкой. Затем Патриарх посетил минский Дом Милосердия.



Завтра Патриарх совершит Божественную литургию в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. После этого планируется встреча с Главой белорусского государства Александром Лукашенко. Вечером Патриарх посетит торжественный концерт во Дворце Республики.



Алексий II – авторитетный богослов и популярная личность в миру. В 2005 он был назван в России "Человеком года". За неустанную миротворческую деятельность награждён международной премией "Голубь мира". В последние полтора десятилетия много трудился над установлением новых взаимоотношений между государством и церковью. И, несмотря на политические коллизии современности, глава русской православной церкви считает, что славянским народам предопределен общий путь развития.