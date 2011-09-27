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Патриарх Кирилл выразил Папе Бенедикту XVI «уважение и братскую любовь»

27 сентября 2011 11:03
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял накануне в Москве личного представителя Папы Римского кардинала Йозефа Томко. Приветствуя высокого гостя, предстоятель Русской церкви выразил через него свое уважение Папе Римскому Бенедикту XVI.

«Радуюсь возможности встретиться с вами как с высоким представителем Католической церкви и Святого престола с тем, чтобы выразить мое уважение и братскую любовь к Его Святейшеству. Попросил бы вас передать эти мои чувства», - сказал Патриарх кардиналу Йозефу Томко. Слова главы РПЦ приводит портал «Интерфакс-Религия».

В свою очередь кардинал констатировал духовное возрождение в России. «Мы видим, как возрождаются храмы, это знак возрождения, которое происходит внутри верующих. Вы, Ваше Святейшество, и знак, и глава этого обновления, возрождения веры здесь», - сказал он.

Кардинал передал Патриарху «сердечное и братское приветствие» понтифика.
Йозеф Томко прибыл в Россию для участия в торжествах по случаю векового юбилея католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

# общество # Религия

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