Патриарх Кирилл выразил Папе Бенедикту XVI «уважение и братскую любовь»

«Радуюсь возможности встретиться с вами как с высоким представителем Католической церкви и Святого престола с тем, чтобы выразить мое уважение и братскую любовь к Его Святейшеству. Попросил бы вас передать эти мои чувства», - сказал Патриарх кардиналу Йозефу Томко. Слова главы РПЦ приводит портал «Интерфакс-Религия».
В свою очередь кардинал констатировал духовное возрождение в России. «Мы видим, как возрождаются храмы, это знак возрождения, которое происходит внутри верующих. Вы, Ваше Святейшество, и знак, и глава этого обновления, возрождения веры здесь», - сказал он.
Кардинал передал Патриарху «сердечное и братское приветствие» понтифика.
Йозеф Томко прибыл в Россию для участия в торжествах по случаю векового юбилея католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.