Патриарх Кирилл предположил, когда можно будет сократить милицию

Проповедь о важности целомудренной жизни и традиционных семейных ценностей предстоятель Русской православной церкви произнес после богослужения в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще (Москва).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о том, чтобы целомудрие стало «национальной добродетелью».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Тогда можно будет во много раз сократить милицию, правоохранительные органы, потому что из нашей жизни уйдет преступление.

За последнее десятилетие во всем мире произошли очень опасные мировоззренческие сдвиги. То, что почиталось грехом, становится некой нормой поведения, и многие не понимают, в чем опасность потери целомудрия.

«Вразумление», добавил он, чаще всего приходит так поздно, что человек уже ничего не может изменить в своей жизни, - в результате огромное количество разводов, абортов и других социальных бед.

Целомудрие же, по словам Патриарха, подразумевает создание семьи, любовь к Отечеству, выстраивание отношений с людьми «не на языке инстинкта, а на языке Божественной любви».

Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще был построен на средства жителей Марьиной Рощи в 1899-1904 годах, на земле, подаренной графом Александром Шереметевым, в стиле древнерусского зодчества XVII века. Она никогда не закрывалась, даже в годы атеистических гонений советской власти, сообщает РИА «Новости».