Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Минске, улетели из Беларуси

Напомним, небольшой чартерный самолет «C 56 x» одной из немецких авиакомпаний летел из Варшавы в Москву и запросил экстренную посадку.

На борту сработала сигнализация о разгерметизации салона. Белорусские авиадиспетчеры сработали профессионально и оперативно. В 20.35 аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге. Самолет благополучно сел в 20.52. На борту были три члена экипажа (граждане Германии) и семь пассажиров (жители Польши). От медицинской помощи они отказались и были размещены до утра в гостиницах Минска.

Сегодня утром пассажиры аварийного лайнера улетели из Беларуси на другом самолете, прибывшем из Берлина. Экипаж воздушного судна пока здесь и после устранения неисправностей в самолете также улетит.



Отметим, что за последнюю неделю это уже третий инцидент с самолетами. 23 октября частный американский самолет «Falcon 2000», который летел из Москвы в белорусскую столицу, аварийно приземлился в аэропорту «Минск-1». При взлете у машины не закрылась створка шасси. На борту находилось семь пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет.

26 октября недалеко от Национального аэропорта «Минск» разбился самолет российской авиакомпании «S-Air». Пять человек погибли.