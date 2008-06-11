Пассажирский транспорт в крупных городах Беларуси к 2010 году будет оснащен спутниковой системой навигации

Это существенно сэкономит деньги. Ведь только в Минске около 100 диспетчерских пунктов, а это затраты на содержание административных помещений и зарплату. Новшество позволит создать единый диспетчерский пункт, за счет чего снизится себестоимость транспортных услуг. Кроме того, что немаловажно, система будет следить за возможными отклонениями от маршрутов и графиков движения, отслеживать продолжительность рабочего дня водителя, а также анализировать скорость и пройденный путь.