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Пассажирский транспорт в крупных городах Беларуси к 2010 году будет оснащен спутниковой системой навигации

11 июня 2008 13:43
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Это существенно сэкономит деньги. Ведь только в Минске около 100 диспетчерских пунктов, а это затраты на содержание административных помещений и зарплату. Новшество позволит создать единый диспетчерский пункт, за счет чего снизится себестоимость транспортных услуг. Кроме того, что немаловажно, система будет следить за возможными отклонениями от маршрутов и графиков движения, отслеживать продолжительность рабочего дня водителя, а также анализировать скорость и пройденный путь.
# общество

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