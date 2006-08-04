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Пассажирские автобусы Минска марки "МАЗ" будут окрашены в один цвет

04 августа 2006 12:02
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Об этом сообщили в "Минсктрансе". Там полагают, что такое цветовое обновление улучшит внешний вид этих машин. Планируется, что "МАЗы" будут окрашиваться по единой схеме: темно-зеленый низ до линии боковых люков и светло-зеленый верх. Однако окончательная схема окраски пока не утверждена. Покраска автобусов начнется уже в конце августа, и каждый месяц будет преображаться около полусотни машин. Всего же предстоит обновить порядка 1900 машин.
# общество

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