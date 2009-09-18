Пассажиров токийского метро «успокоят» голубыми огнями

На некоторых станциях токийского метрополитена установлены специальные светодиоды голубого цвета с целью уменьшить высокое количество самоубийств, совершаемых ежегодно в столичной подземке.

Считается, что человек очень легко воспринимает голубой цвет, который к тому же оказывает на него успокаивающее действие. Таким образом, подобная мера должна поспособствовать более уравновешенному поведению пассажиров электричек метро, постоянно подвергаемых стрессу в перегруженном метрополитене мегаполиса.

Предполагается, что светодиоды, которые уже установлены на стенах по обе стороны платформ на семи станциях, будут работать с утра до часа ночи, когда отходит последняя электричка. В дальнейшем реализация этого проекта будет осуществлена еще на 29 станциях метрополитена японской столицы.

Япония занимает первое место в мире среди развитых стран по числу самоубийств на 100 тыс. человек. Ежегодно сотни японцев сводят счеты с жизнью, бросаясь под колеса поездов, передает БЕЛТА.