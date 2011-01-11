Пассажиропоток через границу Беларуси в 2010 году впервые достиг отметки в 26 млн человек

Александр Лукашенко утвердил Решение на проведение государственной пограничной политики и обеспечение погранбезопасности в 2011 году. В числе основных приоритетов работы службы — внедрение современных технологий, сотрудничество с зарубежными коллегами и развитие малого приграничного движения с Польшей, Литвой и Латвией. Об этом Президенту доложил глава Госпогранкомитета Игорь Рачковский.

В минувшем году международное сотрудничество Госпогранкомитета Беларуси было особенно активно. Два больших проекта с Японией и Еврокомиссией по технической помощи погранведомствам, совместная с Россией программа обустройства внешних границ Союзного государства.

В новом году международная кооперация только усилится. Во-первых, продолжится работа по модернизации белорусско-украинских и польских участков границы. Во-вторых, уже сильно вырос пассажиропоток с Литвой. За последние 12 месяцев он чуть ли не вдвое превысил аналогичный показатель с Польшей. Раньше было наоборот. Обсуждение и утверждение Президентом пограничной политики государства проходит ежегодно в начале января.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я готов выслушать основные положения, особенности нынешней ситуации вокруг Беларуси и то, что мы должны предпринять не только по линии охраны государственной границы, но и в целом в государстве, чтобы обеспечить спокойную жизнь наших людей.

Приоритетные задачи сформулированы. Это активное противодействие организованной преступности и внедрение современных технологий. Кстати, реформы благотворно сказались на пограничной политике. Статистика говорит, что система заработала эффективнее. Контрабанды в прошлом году изъято на 41 млрд. рублей. Это больше на треть чем в 2009-м. В четыре раза выросли объемы задержанных наркотических грузов. Наркокурьеры стараются вычеркивать Беларусь из своих маршрутов. И если незаконное пересечение границы уменьшились на 11%, — приносят свои плоды программы по борьбе с нелегальной миграцией, — то число пропусков для посещения пограничной зоны увеличилось на 14%. Вообще малому приграничному движению с Польшей, Литвой и Латвией хотят придать новый импульс. Главная тенденция времени — максимальная открытость границ для законопослушных граждан.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Пассажиропоток через границу Беларуси в 2010 году впервые достиг отметки в 26 млн. человек, до этого было 24 млн. в докризисный период. По сравнению с 2009 годом пассажиропоток возрос на 15,5% и составил почти 26,4 млн. человек, что примерно на 4 млн. больше. Из общей цифры пассажиропотока более 11 млн. составляют иностранные граждане.

При этом транзитом из них следовали только 1 млн. 400 тыс. человек. Развивается Беларусь и как транспортная артерия. Автопотоки с грузами и пассажирами через нашу страну выросли почти на треть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 2010 году авиационные пункты пропуска преодолели рубеж в 1 млн. пассажиров. Прогнозируется, что ежегодно пассажиропоток через аэропорты Беларуси будет увеличиваться на 25%. Президент утвердил решение на проведение государственной пограничной политики и обеспечение погранбезопасности в 2011 году.