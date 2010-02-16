Паспортный контроль по новым правилам: с 5 апреля изменятся условия въезда в страны Евросоюза

Выезжающим и потенциальным туристам уже сейчас стоит обратить внимание на свои удостоверения личности.

Чтобы избежать неприятностей на границе в апреле, стоит позаботиться о паспорте уже сегодня. К содержанию главного документа пограничники будут присматриваться более внимательно.

В частности, в паспорте гостя должны быть как минимум две чистые страницы. Иначе, даже при наличии визы, границу пересечь не удастся. А срок действия главного документа до возвращения в Беларусь ограничен тремя месяцами. К слову, заменить его на новый обойдется в 17,5 тысяч рублей. В итоге удостоверение личности выезжающего станет ровно вдвое моложе. Ведь для регулярного посещения стран Евросоюза его придется менять каждые десять лет.

Игорь Игнатович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Мы будем менять, потому что если вы придете и окажется так, что прошло более десяти лет с момента выдачи, то это послужит вам отказом в выдаче въездной визы в страны ЕС.

Скоро вступят в силу и внутриреспубликанские новшества. Сегодня ребенок может покинуть страну только с разрешения обоих родителей. Теперь чтобы получить паспорт достаточно согласия одного. Сложные семейные ситуации рекомендуют решить в судебном порядке до 26 марта, когда изменится порядок выезда несовершеннолетних из страны.

В то же время МВД рассматривает и вопросы безвизового въезда в Беларусь для гостей хоккейного чемпионата мира 2014 года.

Александр Щербач, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

До чемпионата мира у нас еще практически четыре года для подготовки. Предложения мы свои изложили в письменном виде и направили в Министерство внутренних дел.

В продолжение темы паспортов стоит отметить, что минчане скоро смогут поменять их в более короткие сроки. В преддверии выборов в местные Советы депутатов процедуру ускорят до десяти дней. В обычном порядке на замену уходило около месяца. Это позволит избежать лишних сложностей с документами на избирательном участке.