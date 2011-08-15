Паспорта соответствия получили больше половины минских школ

Сейчас в городе работают специальные районные комиссии. Они проверяют санитарно-гигиеническое состояние учебных заведений, пожарную безопасность и материально-техническую базу.

В нынешнем году на ремонт школ выделено более 30 миллиардов рублей. Весомая часть денег уже освоена.

На сегодня паспорта готовности получили 139 из 244 школ. Приемка завершится 25 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Щербо, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

Все школу будут подписаны, подготовлены. У нас сложных моментов нет. Помимо этого мы обращаем серьезное внимание на цветочное оформление, на благоустройство территории. Сюда тоже привлечены и бюджетные средства, и средства родителей, спонсоров, меценатов. Я думаю, что это правильная позиция.