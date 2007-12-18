Паспорт чище - контроль проще

С начала следующего года разрешительный штамп для выезда за границу станет ненужной отметкой в паспортах белорусов.

Вопрос о целесообразности разрешительной отметки в паспорте впервые был вынесен на рассмотрение Конституционного суда еще в 2002. Суд признал меру несоответствующей конституции и дал три года на исполнение решения.

Однако для исполнения Заключения Конституционного суда трех лет оказалось недостаточно. Чтобы избавить паспорт от штампа, нужно было создать альтернативную систему контроля за пересечением границы. Создание такого банка данных и предусматривает Указ Президента.

Перечень категорий людей, выезд которых за рубеж ограничен, уже определен. Не выпустят из Беларуси, в первую очередь, людей осведомленных о государственных секретах, лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело и не отбывших наказание, находящихся в розыске, а также тех, кто имеет невыполненные финансовые обязательства. Информация о временно невыездных из государственных органов будет передаваться в правоохранительные. Дальше - по цепочке: в Государственный пограничный комитет, и во все пункты пропуска на государственной границе.

Поиск по банку данных ведется именно по идентификационному номеру паспорта. Пограничники специальным сканером считывают эту строку, информация проверяется в автоматическом режиме. И если ограничений не, гражданин продолжает свой путь. Если ограничения есть, возможны два варианта: либо гражданина не пропустят, либо, если он находится в розыске, задержат.