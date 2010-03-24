Пасху в этом году православные, католики и протестанты встретят в один день

По мнению священнослужителей, такое объединение — добрый знак и великий дар Божий.

Как заявил сегодня Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, для православного календаря 4 апреля — это предел самой ранней пасхальной даты, которая меняется в разные годы.

Следующая неделя у верующих страстная. В пятницу белорусские католики будут инсценировать события страданий и смерти Иисуса Христа, описанные в Евангелиях. Мистерия пройдет в Минске на Кальварийском кладбище.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский Архиепископ римско-католической церкви в Беларуси:

А шостай гадзіне вечара на Кальварыйских могілках спачатку будзе Крыжавы шлях. Ён займе каля 45 хвілін.Потым будзе святая имша. Пасху ў гэтым годзе адзначаючь разам усе: католікі, хрысціяне, пратэстанты. Плошча Свабодыбудзе вялікім базарам.