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Пасху в этом году православные, католики и протестанты встретят в один день

24 марта 2010 11:50
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По мнению священнослужителей, такое объединение — добрый знак и великий дар Божий.

Как заявил сегодня Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, для православного календаря 4 апреля — это предел самой ранней пасхальной даты, которая меняется в разные годы.

Следующая неделя у верующих страстная. В пятницу белорусские католики будут инсценировать события страданий и смерти Иисуса Христа, описанные в Евангелиях. Мистерия пройдет в Минске на Кальварийском кладбище.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский Архиепископ римско-католической церкви в Беларуси:
А шостай гадзіне вечара на Кальварыйских могілках спачатку будзе Крыжавы шлях. Ён займе каля 45 хвілін.Потым будзе святая имша. Пасху ў гэтым годзе адзначаючь разам усе: католікі, хрысціяне, пратэстанты. Плошча Свабодыбудзе вялікім базарам.

# общество

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