Пасхальные богослужения в Минске

В Свято-Духов кафедральный собор доставили частицу Благодатного огня, зажженного в Иерусалиме. С зажженными от него свечами верующие совершили Крестный ход вокруг храма. Главную пасхальную службу провел Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. В католическом храме Пастырское послание произнес архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Главному христианскому празднику по традиции предшествовала бессонная ночь. К дверям Свято-Духова Кафедрального собора в Минске еще задолго до пасхальной заутрени начали приходить люди. Ближе к полуночи у стен храма собралось несколько сотен человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение.

В этот момент в Национальном аэропорту десятки верующих ждали частичку чуда — Благодатный огонь из Иерусалима.

Огонь, сошедший в канун Пасхи в Иерусалимском храме Гробя Господня в Беларусь доставили специальным рейсом, который выполняется всего раз в год. Самолет приземлился в десять, однако уже за час до этого в зоне прилета было негде развернуться. Верующие прямо в аэропорту выстроились в очередь и передавали Благодатный огонь от свечи к свече.

Протоиерей Александр Ширитон:

Это чудо свидетельствует о любви Господней к нам, к людям, которые верят. Именно для них, наверное, и предназначено это событие, то, что мы сегодня совершили — принесли Благодатный огонь на белорусскую землю

Сразу после этого светильник с Благодатным огнем отправили в столицу, прямиком к Свято-Духову Кафедральному собору. К главной пасхальной литургии верующие готовились не одну неделю.

Строгий сорокадневный пост уже позади, и в руках у людей пасхальные куличи, вино и крашеные яйца. Помимо кулинарных изысков — главный атрибут — свечи. Благодатный огонь передавали буквально из рук в руки, не боясь обжечься.

Ближе к полуночи с колоколен храма зазвучал благовест, созывающий всех на Крестный ход. Это не просто ритуал — здесь каждая деталь имеет свой религиозный смысл. Две колонны священников, за ними — глава белорусской православной церкви, позади — сотни верующих. Во главе шествия — негасимое пламя.

В католических храмах в этот момент тоже проходят богослужения. В этом году православные и католики празднуют Пасху одновременно. Пастырское послание произнес архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

К концу Крестного хода двери храма распахнулись. Митрополит Филарет произнес праздничное приветствие и обратился к верующим с пасхальным посланием.

Во время ночного богослужения в храме продолжали собираться люди. Литургия закончилась ближе к пяти утра, но даже после ее окончания Пасха продолжилась. Праздник светлого Христова Воскресения можно отмечать еще 40 дней, вплоть до дня Вознесения.