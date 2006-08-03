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Пасечники со всей Беларуси соберутся в Минске

03 августа 2006 14:39
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С 12 по 14 августа в Центральном районе столицы пройдет праздник медового спаса. Действо развернется на площадке возле музея "Дом Ваньковичей" на улице Интернациональной. Здесь можно будет не только купить мед, но и продегустировать его, а также получить консультацию у специалистов. Жюри определит, какой мед самый вкусный. А лучших пчеловодов наградят грамотами и примут в клуб почетных пчеловодов республики. Для частников и гостей праздника подготовлена большая культурная программа.
# общество

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