Пасечники со всей Беларуси соберутся в Минске

С 12 по 14 августа в Центральном районе столицы пройдет праздник медового спаса. Действо развернется на площадке возле музея "Дом Ваньковичей" на улице Интернациональной. Здесь можно будет не только купить мед, но и продегустировать его, а также получить консультацию у специалистов. Жюри определит, какой мед самый вкусный. А лучших пчеловодов наградят грамотами и примут в клуб почетных пчеловодов республики. Для частников и гостей праздника подготовлена большая культурная программа.