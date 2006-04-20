Партнерство Беларуси с Детским фондом ООН развивается

Помощник генерального секретаря ООН, заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Кул Гаутам провёл переговоры с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым.

В первую очередь, министр иностранных дел Беларуси и заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ отметили хорошее налаженное партнёрство между нашей республикой и Детским фондом ООН. В основном это образовательные и просветительские мероприятия по защите здоровья детей. На переговорах был обсуждён весь комплекс сотрудничества Беларуси и ЮНИСЕФ.

Белорусская сторона надеется, что Генеральная ассамблея ООН поддержит идею провозглашения 2006-2016 годов десятилетием возрождения и устойчивого развития регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Это предложение выдвигается Беларусью, Россией и Украиной.

На встрече Кул Гаутам и Сергей Мартынов обсудили также вопросы, связанные с инициативой Президента Беларуси о формировании Глобального партнерства против рабства и торговли людьми, в частности против сексуальной эксплуатации детей.