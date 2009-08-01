Партизанский проспект останется без горячей воды

В августе продолжатся работы по подготовке тепловых сетей города к работе в зимних условиях.

В этой связи с 3 августа планируется отключение горячего водоснабжения у потребителей на Партизанском проспекте (12-70, 37-45, 67-77, 81-95), улицах Народной (2-14, 18-34, 38-48, 51, 52-60, 5-13, 19-23, 27а, 31-35, 41-45, 51-53), Плеханова (1а-27, 8, 16-18, 24), Корицкого (3-7, 4-8), Филатова (3-9, 4-22), Кулешова (4-12), Тухачевского (2-16, 3-9, 27а, 13-21, 27-31, 37-45), Жилуновича (3-11, 8-14, 18-30, 15, 17, 23-37, 41-47), Васнецова (2, 4, 8-10, 11а, 3, 5, 9-17), Искалиева (6, 10-18), Ванеева (1, 3, 2-28, 32, 32а), Райниса (1-23, 2, 6), Буденного (1-9, 2-10, 16-30), Долгобродской (36, 38), Щербакова (1-9, 13, 4, 6, 10-14) Стахановской (20-24, 28-30, 34-36), Кошевого (7-9, 13-35, 18), Бехтерева (5, 8а, 9), Грицевца (9), в переулке Ученическом (2-10, 3-9) и на Долгиновском тракте (157), сообщает агентство «Минск-Новости».