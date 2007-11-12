Партизанская деревня появится в Сенненском районе

В Сенненском районе на местах боевой славы бригады Константина Заслонова возводят партизанскую деревню - землянки, окопы и блиндажи.

Все это не отголоски Великой Отечественной войны, а воссозданный партизанский быт на месте гибели знаменитого подпольщика. Главная задумка организаторов - привлечь внимание к забытым героям второй мировой, воспитать чувство патриотизма у молодёжи и научить ценить подвиги наших земляков.

Сенненский район. Ноябрь 1942 года. 200 немецких захватчиков берут в кольцо партизанский отряд Константина Заслонова. Из 40 народных мстителей удаётся выйти из окружения лишь пятерым. В числе погибших числится знаменитый подпольщик. Спустя несколько лет после войны на этом месте возводят стелу и ставят памятник. Со временем мемориальный комплекс запускается. Летом 2007 его решают реконструировать. Территорию благоустроить и воссоздать партизанскую деревню.

Две землянки, одна командирская, другая общего состава, уже сделаны. Блиндажи и окопы планируется воссоздать весной. Тогда же обозначат фундаментом 17 домов несуществующей деревни Куповать.

На месте болота теперь березовая аллея. Выкопали пруд, построили мостик, запустили рыбу. Благоустроили территорию. Поставили беседки и навесы. Завершается строительство небольшой сцены. Не забыли проектировщики мемориального комплекса и о спортивной площадке. Установили на соседнем поле футбольные ворота, сделали волейбольную площадку. Всего на историческом месте будет три зоны - отдыха, спортивная и зона партизанского быта.

В любую погоду мемориальный комплекс всегда ухоженный. Ведь шефство над ним взяли старшеклассники Шинковской базовой школы.

К 65 годовщине со дня гибели Константина Заслонова местные самодеятельные коллективы уже подготовили программу. Ветеранская организация проведет митинг-реквием. Все торжества, связанные с этой датой, состоятся под открытым небом в обновленной партизанской деревне уже послезавтра, 14 ноября.

