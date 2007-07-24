Партию нелегального алкоголя изъяли оршанские таможенники

Около 300 литров контрабандной водки и шампанского на рейсовом автобусе перевозил российский предприниматель. Как заявил сам задержанный, спиртное он транспортировал не для собственных нужд, а по просьбе друга. О норме в пять литров он якобы не знал. В настоящее время конфискованный товар проходит экспертизу. Если она даст положительный результат, то спиртное реализуют в местной торговой сети. Деньги от прибыли пойдут в госбюджет. Дело же неудачливого контрабандиста направлено в суд.