Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла подготовленную Беларусью резолюцию по борьбе с торговлей людьми

Документ был принят без голосования, на основании единодушного одобрения.

Во время ежегодной сессии, которая прошла в Белграде, белорусские парламентарии приняли активное участие в работе всех комитетов и выступили по наиболее принципиальным вопросам повестки дня ассамблеи. При этом другая Резолюция форума вызвала ряд вопросов у белорусских депутатов.

Белградская встреча парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе войдет в историю как форум противоречий. В частности, дебатной получилось резолюция по Беларуси. Как отметил глава нашей делегации вице-спикер нижней палаты парламента Виктор Гуминский, итоговый текст документа серьезно искажает реальное положение дел в нашей стране и отличается тенденциозностью и предвзятостью. Впрочем, в погоне за сиюминутными внутриполитическими выгодами западные политики ограничивают в возможностях диалога прежде всего себя, в то время как Беларусь открыта для конструктивной критики, ведущей к консенсусу.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эта резолюция — даже отдельные выступающие отметили — носит эмоциональный и тенденциозный характер. Она ничего не дает для продолжения диалога и решения в целом ситуации, которую госпожа Цапф увязала с Беларусью.



При этом полностью отказываться от рассмотрения ПА ОБСЕ как площадки для полемики никто не собирается. Ведь именно благодаря таким форумам продвигаются знаковые инициативы. Одна из таких — принятая путем аккламации, то есть без поправок и без возражений, и, как следствие, без голосования — резолюция по борьбе с торговлей людьми — за авторством Беларуси. При этом многие в Белграде отметили, что именно Беларусь сегодня — флагман этого глобального движения. Еще в 2005 президент Беларуси году на Саммите ООН выступил инициатором разработки Глобального плана по борьбе с торговлей людьми и принятия его на Генеральной Ассамблее ООН консенсусом. И именно на базе Академии МВД в Минске создан международный учебный центр подготовки кадров в сфере противодействия такой торговле.

Нина Мазай, председатель комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

За время, когда работали по этой тематике и в ОБСЕ, и в Межпарламентском союзе, и на площадках межпарламентской ассамблеи ОДКБ и межпарламентской ассамблеи СНГ, в наших партнерских отношениях с ООН приобрели достаточно серьезный опыт.

Тем удивительнее факт включения Беларуси в список стран, испытывающих проблемы в сфере траффикинга, опубликованный в конце июня Госдепартаментом США. Впрочем, наличие практики двойных стандартов в работе этого органа, равно как и в работе некоторых структур Единой Европы, для Беларуси, как и для ее партнеров по ОДКБ, не секрет. Важно продолжать искать возможности для диалога там, где это необходимо, и реагировать на ущемление наших интересов, там где это имеет место, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».