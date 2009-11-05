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Парламентарии приняли проект Кодекса об образовании в первом чтении

05 ноября 2009 13:16
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Это объемный документ, в котором сведены воедино нормативно-правовые акты и систематизированы по уровням образования.

На 40% это совершенно новый документ и подобного нет ни в одной стране мира. Сюда включены все вопросы, связанные с переходом белорусской средней школы на одиннадцатилетнюю модель обучения. Закреплена и еще одна важная норма — переход к обязательному общему среднему образованию.

Во втором чтении Кодекс об образовании рассмотрят на осенней сессии 2010 года.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Повысится качество образования, будут урегулированы все правовые отношения на всех ступенях образования, а это очень важно и значимо.

# общество # Образование

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