Парламентарии приняли проект Кодекса об образовании в первом чтении

Это объемный документ, в котором сведены воедино нормативно-правовые акты и систематизированы по уровням образования.

На 40% это совершенно новый документ и подобного нет ни в одной стране мира. Сюда включены все вопросы, связанные с переходом белорусской средней школы на одиннадцатилетнюю модель обучения. Закреплена и еще одна важная норма — переход к обязательному общему среднему образованию.

Во втором чтении Кодекс об образовании рассмотрят на осенней сессии 2010 года.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Повысится качество образования, будут урегулированы все правовые отношения на всех ступенях образования, а это очень важно и значимо.