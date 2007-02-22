Парламентарии готовятся к сессии

На шестой сессии Палаты Представителей Национального собрания планируется рассмотреть порядка полусотни вопросов. 22 февраля в повестку сессии депутаты внесли дополнения.

Из всех предложений, отклонён только один законопроект - "О внесении изменений в некоторые законы по вопросам образования". Депутаты посчитали нецелесообразным вносить в положения, которые уже существуют в других нормативных актах. В целом, предстоящая сессия ожидается довольно насыщенной.

Свои рабочие места в овальном зале депутаты займут чуть больше, чем через месяц. Народные избранники решили внести дополнительно в повестку дня ещё 15 вопросов. Все они касаются проектов конкретных законов или внесения изменений и дополнений в отдельные документы.



В частности, дополнения будут внесены и в отдельные документы по вопросам ответственности за нарушения в сфере долевого строительства жилых домов. Депутаты намерены надёжнее защитить граждан, которые строят жилье на свои деньги. Предлагается перенести в законодательные акты положения соответствующего Указа Президента Беларуси. Каждый застройщик будет чётко знать, к примеру, какова цена за квадратный метр и какое качество он получит за эти деньги.



Бурное обсуждение на Совете вызвал проект закона "О животном мире", а также меры по усилению ответственности за нарушения правил рыболовства и охоты. Недовольство народа, чьим гласом и являются депутаты в неоправданно жестких отдельных наказаниях. К примеру, если охотник вовремя не сдал неиспользованную путёвку, скажем на зайца, ему грозит штраф 620 тысяч рублей.



За незначительное правонарушение сажать человека в тюрьму нет смысла, считают депутаты. Однако сами парламентарии выступают не только за смягчение правил.

Многие жалобы населения касаются, так называемой, "невыверенности" правил жизнью. И сегодня на Совете предложено собрать на днях представителей охотников и рыболовов от каждой области, чтобы ещё раз отшлифовать документ и уже с чёткими предложениями выступить на предстоящей сессии.