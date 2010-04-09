Парламентарии дали свою оценку событиям, произошедшим в Кыргызстане

Депутаты осудили силовой способ решения политических конфликтов. Противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров и решить возникшее в обществе противостояние в рамках национального законодательства.

Как сообщили сегодня в комиссии по международным делам Палаты представителей, белорусским депутатам пока не удается выйти на связь со своими коллегами из Кыргызстана.

Игорь Карпенко, заместитель председателя постоянной комиссии палаты представителей по международным делам и связям с СНГ:

– К сожалению, когда была получена информация, у нас уже не было возможности пообщаться с коллегами-депутатами из Кыргызстана. Но обстановка там действительно сложная. Мне кажется, что все должны прилагать максимум усилий, чтобы решать политические вопросы, а там, в первую очередь, вопрос политических проблем. Все должно решаться мирным путем, в рамках конституционного и правового поля, которое есть в государстве.