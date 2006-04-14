Парковок станет больше

В Советском районе столицы планируется дополнительно оборудовать 680 парковочных мест. Акцент будет сделан на обустройство небольших гостевых парковок перед офисами, магазинами, кафе, административными зданиями. Это связано с центральным месторасположением Советского района и наличием на его территории объектов, которые активно посещают минчане и гости столицы. До конца нынешнего года предполагается открыть 13 таких парковок. Кроме того, в этом году завершится разработка проектно-сметной документации и начнется строительство четырех многоуровневых парковок. Они разместятся на улицах Лукьяновича, Веры Хоружей, Мележа и Гикало.