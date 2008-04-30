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Парковочное место пусто не бывает

30 апреля 2008 17:57
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В Минске нехватка парковок. За последние 10 лет автомобильный парк столицы увеличился практически вдвое.

Чтобы разгрузить бесплатные стоянки столичные власти намерены открывать больше платных. В первую очередь, в центре города. Отслеживать оплату контролерам помогут современные паркоматы. Один из них сейчас проходит испытание в сквере возле ЦУМа.

В столичных дворах, как в машинном муравейнике. Авто везде: справа, слева, и параллельно, и перпендикулярно. Припарковать свою машину сложно даже профессионалу. Если только не у  соседа на капоте. Такая ситуация примерно в каждом четвертом столичном дворе. Проблема, говорят специалисты, должно решаться в комплексе. Где-то расширить проезжую часть, где-то оборудовать дополнительные места для авто,  а к торцевым стенам многоэтажек пристроить автоматизированные парковки.

За последние 10 лет автомобильный парк столицы увеличился практически вдвое. Только в этом году количество машин  возрастет на 50 тысяч. Чтобы разгрузить бесплатные стоянки планируется открывать больше платных. В первую очередь нововведение коснется  центра города. Так если сейчас в районе первого городского кольца можно разместить только 3000 машин, то уже через три года эта цифра увеличится в три раза. Парковки, по подсчетам специалистов, покинут около 30% недобросовестных автовладельцев.  Изменятся и меры борьбы с неплательщиками. Пока же контролер Владимир  надеется на честность автомобилистов.

"Будет внесено в Палату Представителей изменение в административный кодекс РБ "По предотвращению выезда из парковки без уплаты", - отмечает Петр Прудников, главный инженер УП "Гаражи, автостоянки, парковки". - Это программа рассчитана на три года. К концу мы должны выйти на цивилизованный уровень. Постепенно будет меняться тарифная политика. Парковка на короткий срок будет дешевой, парковка для работы будет дорогой."

Специалисты сходятся во мнении: сегодня наиболее экономичные -механизированные гаражи или так называемые мультипаркинги. Размещаются они, как правило, под землей, занимая минимум места. Температурный режим, кондиционер, мойка-все  включено. В Минске уже подбирают площадки под  строительство таких современных автодомов. Обойдутся в копеечку, однако, восстание машин дороже.

 

# общество

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