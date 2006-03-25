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Парки столицы готовятся к открытию сезона

25 марта 2006 12:01
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Раритет парка Челюскинцев - аттракцион "Супер-8" - в новом сезоне планируется демонтировать.Он работает уже 38 лет, что уже превысило установленный норматив. К тому же жильцы близлежащих домов жалуются на шум от его работы. В качестве альтернативы аттракциону "Супер-8" рассматриваются разные варианты. В частности, это могут быть две супер-горки, которые превзойдут старый аттракцион по скорости, высоте и количеству пассажиров. Окончательное решение будет принято после проведения тендера.
# общество

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