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Парк высоких технологий открыл в Орше центр информационных технологий

08 декабря 2009 18:31
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Его главной задачей станет повышение интереса школьников к обучению по инженерным, компьютерным и другим техническим специальностям.

Александр Мартинкевич, заместитель директора Парка высоких технологий:
Мы ставили перед собой следующую задачу: сформировать у школьников интерес к высоким технологиям, чтобы выпускники средней школы в дальнейшем выбирали инженерные специальности, выбирали информационные технологии и поступали в технические вузы.

Уже через месяц юные оршанцы смогут осваивать основы информационных технологий, а позже — получить международный сертификат. В центре будет так же создана цифровая библиотека учебных материалов. Здесь же планируется проводить интернет-конференции и олимпиады.

Андрей Загурский, начальник Оршанского городского отдела образования:
Есть возможность организовать методическую работу с использованием информационных технологий. Это и создание медиатеки электронных средств обучения по различным предметам, распространение и анализ использования, и создание межшкольных факультативов для учащихся — можно привлечь самых лучших учителей и на базе центра заниматься с учащимися индивидуально.

# общество # Образование

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