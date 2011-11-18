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Парк социального такси Минска пополнится ещё девятью машинами

18 ноября 2011 18:14
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Новости Беларуси, Минск. Сейчас таких авто одиннадцать — они оснащены подъемниками, поручнями, кондиционерами и специальными креплениями для колясок.

Кроме того, комитет по труду, занятости и соцзащите реализует еще один успешный проект — «Пожилые — старикам». В нем уже задействовано более 70 пенсионеров-волонтеров и около 150 человек, которым они помогают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Проект имеет успех, и мы полагаем, что в 2012 году уже все районы будут в полную силу с большим охватом работать в данном направлении.

# общество

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