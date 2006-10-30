Парк Победы на проспекте Победителей в Минске украсили голубыми елями

Такую экологическую акцию провели сотрудники комитета по образованию Мингорисполкома совместно с работниками "Минскзеленстроя". Она прошла в рамках городского месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы.Выкопать лунку метр на метр, внести специальную землю, расправить корневую систему, хорошо прикопать, притоптать и обязательно полить - эту технологию посадки ели специалисты комитета по образованию Мингорисполкома заучили наизусть. У них была почетная миссия - посадить 15 голубых елей. Несмотря на выходной все работали с энтузиазмом. Всего в экологическом месячнике по уборке, благоустройству и озеленению Минска приняли участие 32 тысячи педагогов и около 200 тысяч учащихся. В порядок приводились учреждения образования, прилегающие территории, городские парки и скверы. Каждый хотел сделать Минск еще красивее и уютнее.