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Парк Победы на проспекте Победителей в Минске украсили голубыми елями

30 октября 2006 07:54
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Такую экологическую акцию провели сотрудники комитета по образованию Мингорисполкома совместно с работниками "Минскзеленстроя". Она прошла в рамках городского месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы.Выкопать лунку метр на метр, внести специальную землю, расправить корневую систему, хорошо прикопать, притоптать и обязательно полить - эту технологию посадки ели специалисты комитета по образованию Мингорисполкома заучили наизусть. У них была почетная миссия - посадить 15 голубых елей. Несмотря на выходной все работали с энтузиазмом. Всего в экологическом месячнике по уборке, благоустройству и озеленению Минска приняли участие 32 тысячи педагогов и около 200 тысяч учащихся. В порядок приводились учреждения образования, прилегающие территории, городские парки и скверы. Каждый хотел сделать Минск еще красивее и уютнее.
# общество

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