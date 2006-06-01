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Парк машин <скорой помощи> будет увеличен

01 июня 2006 10:44
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Минский облисполком принял решение направить 2 млрд. рублей на приобретение санитарного автотранспорта для медицинских учреждений Минщины.

Финансирование позволит приобрести 100 новых автомашин <скорой помощи>.

Транспортные средства распределят между городами и районами Минской области в соответствии с потребностями и изношенностью парка. Обновление заметно снизит остроту транспортной проблемы в системе здравоохранения Минщины. Возрастут и возможности оказания необходимой медицинской помощи населению, в особенности сельским жителям.
В 2005 году районным  территориально-медицинским объединениям по решению областной вертикали было передано 59 новых машин <скорой помощи>.

# общество

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