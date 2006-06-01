Парк машин <скорой помощи> будет увеличен

Финансирование позволит приобрести 100 новых автомашин <скорой помощи>.
Транспортные средства распределят между городами и районами Минской области в соответствии с потребностями и изношенностью парка. Обновление заметно снизит остроту транспортной проблемы в системе здравоохранения Минщины. Возрастут и возможности оказания необходимой медицинской помощи населению, в особенности сельским жителям.
В 2005 году районным территориально-медицинским объединениям по решению областной вертикали было передано 59 новых машин <скорой помощи>.