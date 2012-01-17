Парк имени 40-летия Октября в Минске будет благоустроен при строительстве гостиницы «Пекин»

Территорию облагородят и расширят, по ней будет протекать река Свислочь. При этом вырубку старых деревьев сократят до минимума, появятся и молодые. Уже сейчас работники «Зеленстроя» ежедневно высаживают их до полусотни.



По задумке архитекторов, отель категории пять звезд будет гостиницей-садом. Ограждать территорию не предполагается, и горожане смогут свободно гулять по ней. Более того, китайская сторона намерена дополнительно высадить вокруг гостиницы декоративные породы деревьев. На территории парка сохранят и велодорожку.



Обустроить парк намечено в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Петров, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Появятся дорожки, дополнительные связи с другими территориями. Сегодня туда можно попасть только по улице Красноармейская. Есть два мостика, о которых большинство жителей даже не знает. Можно пройти со стороны Ленина и Пулихова. Будут расширены входы, появится связь с островом, который находится на реке Свислочь. Появится еще один благоустроенный нормальный парк.



Александр Андреев, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Будет разработан проект благоустройства этой территории. Территория под зелеными насаждениями будет увеличена по сравнению с той, что сегодня есть в связи с застройкой парка. Это, я считаю, главное достижение, которое будет в связи с начатой кампанией.