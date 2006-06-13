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Парк Челюскинцев - не место для пьяных посиделок

13 июня 2006 11:36
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Так решили в администрации Первомайского района и ограничили здесь реализацию спиртных и слабоалкогольных напитков. Если в прошлом году пиво в парке продавали в каждом ларьке и мини-кафе, то в нынешнем летнем сезоне его разрешено продавать только в двух торговых точках этой зеленой зоны. В 2006 году к торговым объектам в парке Челюскинцев предъявляются очень высокие требования - все субъекты хозяйствования выбирались на конкурсной основе. За соблюдением порядка будут пристально следить представители правоохранительных органов.
# общество

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