Парк Челюскинцев - не место для пьяных посиделок

Так решили в администрации Первомайского района и ограничили здесь реализацию спиртных и слабоалкогольных напитков. Если в прошлом году пиво в парке продавали в каждом ларьке и мини-кафе, то в нынешнем летнем сезоне его разрешено продавать только в двух торговых точках этой зеленой зоны. В 2006 году к торговым объектам в парке Челюскинцев предъявляются очень высокие требования - все субъекты хозяйствования выбирались на конкурсной основе. За соблюдением порядка будут пристально следить представители правоохранительных органов.