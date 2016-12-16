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Парад Дедов Морозов прошел в Гродно: главный волшебник прибыл на электромобиле

16 декабря 2016 16:40
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Новости Беларуси. Санта из Сомали, Снегурочка из Китая, альпийские гномы и символ наступающего года. В Гродно прошёл традиционный парад Дедов Морозов. Шествие проследовало по пешеходной улице областного центра.

Традиционно каждый год главный Дед Мороз города приезжает на парад на особенном транспорте. В 2016 году волшебник прибыл на электромобиле. Многочисленные Деды Морозы с внучками шли пешком, ехали на велосипедах и маршировали на ходулях.

Засверкала 16 декабря и новогодняя иллюминация: гигантские полусферы в виде елочных шаров, петухи, крылья ангела и рождественские свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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