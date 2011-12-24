Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Минске

Новости Беларуси, Минск. По улицам Минска прошли сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Парад открыл в столице программу празднования Нового года и Рождества.

700 сказочных персонажей проследовали от Октябрьской площади до Дворца спорта. Организаторы решили не менять в нынешнем году маршрут шествия. Оно началось в полдень с зажжения центральной елки столицы.

По дороге герои праздника пели песни, раздавали детям конфеты и поздравляли всех прохожих с наступающими праздниками. Финальным аккордом шествия стало фаер-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.