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Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Минске

24 декабря 2011 14:37
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Новости Беларуси, Минск. По улицам Минска прошли сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Парад открыл в столице программу празднования Нового года и Рождества.

700 сказочных персонажей проследовали от Октябрьской площади до Дворца спорта. Организаторы решили не менять в нынешнем году маршрут шествия. Оно началось в полдень с зажжения центральной елки столицы.

По дороге герои праздника пели песни, раздавали детям конфеты и поздравляли всех прохожих с наступающими праздниками. Финальным аккордом шествия стало фаер-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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