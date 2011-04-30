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Папу Римского Иоанна Павла II причислят к лику блаженных

30 апреля 2011 13:45
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Папа Римский Иоанн Павел II возглавлял Римско-католическую церковь с 1978 до своей смерти в 2005 году. Сотни тысяч паломников со всего мира направляются в Рим, чтобы увидеть церемонию беатификации.

Церемония беатификации историческая. Чтобы это стало возможным, Ватикан провел громадную работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Шесть лет собирались материалы, свидетельствующие о том, что Иоанн Павел II достоин высокой чести. В частности, документально доказан и закреплен декретом факт, что Папа исцелил французскую монахиню. Это признали чудом.

Беатификация — причисление умершего к лику блаженных в католической церкви. Беатификацию следует отличать от канонизации, в ходе которой происходит причисление праведника к лику святых. Беатификация понимается как этап, предваряющий канонизацию.

# общество # Религия

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