Папу Римского Иоанна Павла II причислят к лику блаженных

Церемония беатификации историческая. Чтобы это стало возможным, Ватикан провел громадную работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Шесть лет собирались материалы, свидетельствующие о том, что Иоанн Павел II достоин высокой чести. В частности, документально доказан и закреплен декретом факт, что Папа исцелил французскую монахиню. Это признали чудом.
Беатификация — причисление умершего к лику блаженных в католической церкви. Беатификацию следует отличать от канонизации, в ходе которой происходит причисление праведника к лику святых. Беатификация понимается как этап, предваряющий канонизацию.