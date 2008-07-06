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Папараць-кветку будут искать сегодня ночью белорусы

06 июля 2008 14:21
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Стало традицией отмечать старинный обрядовый праздник Купалье. Яркое театрализованное представление с песнями и хороводами вокруг костра, гаданием на венках пройдет сегодня вечером в столице в парке имени 900-летия. На спортивной площадке дети и взрослые смогут поиграть в волейбол, баскетбол, бадминтон, посоревноваться в гиревом спорте и дартсе. Пройдут и показательные выступления на байдарках. А для молодежи в парке организуют дискотеку, которая в 11 вечера завершится красочным фейерверком.
# общество

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