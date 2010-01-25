Папа Римский призвал священников пользоваться интернетом

В своем обращении по случаю Всемирного дня социальных коммуникаций, который отмечался 24 января, глава Римско-католической церкви отметил, что интернет открывает «новую эпоху» в проповедовании веры.

В послании понтифика говорится, что в связи со стремительным распространением и сильным влиянием интернета как средства общения необходимо использовать его возможности для того, чтобы нести слово Божье верующим. В этом году день социальных коммуникаций проходил под лозунгом «Священники в цифровом мире — новые технологии на службе Церкви».

«При помощи современных средств коммуникации священнослужители могут познакомить верующих с жизнью церкви, а также помочь людям найти путь к вере», — приводит слова Бенедикта XVI агентство DPA. Он также предложил священникам вести блоги, участвовать в социальных сетях и выкладывать видео, чтобы привлечь внимание людей к жизни Церкви.

Понтифик выступил с инициативой сделать интернет-курс одним из обязательных предметов в духовных семинариях и на теологических факультетах, отмечает АР. По словам Папы, в задачи священника входит — «вселить душу в нескончаемый поток информации во Всемирной паутине».

В прошлом году Ватикан уже сделал шаг навстречу интернету, открыв на You Tube канал, посвященный Бенедикту XVI, а также ориентированный на молодежь сайт Pope2You. Его посетители могут посмотреть записи всех публичных выступлений понтифика, пишет NEWSru.com. Кроме того, Бенедикт XVI сам регулярно пользуется интернетом, в частности получает электронную почту от верующих.