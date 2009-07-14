Папа Римский осудил борьбу за авторские права

В своей третьей энциклике, посвященной милосердию, Папа назвал борьбу за авторские права в сфере человеческих знаний явлением, противоречащим понятию взаипомощи и христианской любви к ближнему.

Энциклическое письмо Бенедикта XVI, подписанное им в конце июня и адресованное всем католикам, обращает внимание на проблемы, с которыми столкнулся мир во время финансового кризиса.

По мнению понтифика, необходимо усилить государственное регулирование экономики, а также помогать бедным людям и даже целым странам. Папа отметил, что богатым странам следует быть милосердными к более слабым и забыть о жадности.

«У части преуспевающих стран присутствует чрезмерное рвение в вопросе о том, чтобы защищать область знаний путем незаконного утверждения своих прав на интеллектуальную собственность»,— заявил Бенедикт XVI в энциклике и добавил, что особенно эта тенденция свойственна области здравоохранения. Папа отметил, что такие явления тормозят процесс развития бедных стран.

Многие сделали свои выводы относительно заявленного Папой, решив, что своей фразой глава католического мира осудил действия борцов за авторские права, сообщают информагентства.