Прямой эфир

Папа Римский Бенедикт XVI принимает поздравления - сегодня пятая годовщина избрания Йозефа Ратцингера на святейший престол

19 апреля 2010 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Несколько дней назад понтифик отметил день Рождения. Главе Римско-католической церкви исполнилось 83 года.

Сегодняшний день Бенедикт XVI проведет день в обществе кардиналов. В Ватикане по случаю праздника — нерабочий день.

С пятой годовщиной торжественного начала понтификата Папу Римского Бенедикта XVI поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Ваш неустанный кропотливый труд направлен на утверждение христианских ценностей в обществе, преодоление бедности, защиту человеческой жизни и социальной справедливости, укрепление мира во всем мире. Эта деятельность полностью поддерживается Республикой Беларусь», — отмечается в поздравлении.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 апреля 2010 08:23

Фото. В пострадавший от землетрясения регион прибыл председатель КНР Ху Цзиньтао

19 апреля 2010 08:05

Фото. Тайские военные взяли под контроль деловой центр Бангкока

19 апреля 2010 07:43

Венесуэла отмечает 200-летие независимости