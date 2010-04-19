Папа Римский Бенедикт XVI принимает поздравления - сегодня пятая годовщина избрания Йозефа Ратцингера на святейший престол

Несколько дней назад понтифик отметил день Рождения. Главе Римско-католической церкви исполнилось 83 года.

Сегодняшний день Бенедикт XVI проведет день в обществе кардиналов. В Ватикане по случаю праздника — нерабочий день.

С пятой годовщиной торжественного начала понтификата Папу Римского Бенедикта XVI поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Ваш неустанный кропотливый труд направлен на утверждение христианских ценностей в обществе, преодоление бедности, защиту человеческой жизни и социальной справедливости, укрепление мира во всем мире. Эта деятельность полностью поддерживается Республикой Беларусь», — отмечается в поздравлении.