Папа Римский Бенедикт XVI принимает поздравления - сегодня пятая годовщина избрания Йозефа Ратцингера на святейший престол

Сегодняшний день Бенедикт XVI проведет день в обществе кардиналов. В Ватикане по случаю праздника — нерабочий день.
С пятой годовщиной торжественного начала понтификата Папу Римского Бенедикта XVI поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Ваш неустанный кропотливый труд направлен на утверждение христианских ценностей в обществе, преодоление бедности, защиту человеческой жизни и социальной справедливости, укрепление мира во всем мире. Эта деятельность полностью поддерживается Республикой Беларусь», — отмечается в поздравлении.