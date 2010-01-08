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Папа посетовал на отсутствие у современных поколений чувства подлинного смирения

08 января 2010 12:04
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Папа Римский Бенедикт XVI сокрушенно констатировал отсутствие подлинного смирения у современных поколений и с сожалением заметил, что «человечество слишком уверено в себе», и потому забывает о Боге.

Эти размышления прозвучали накануне во время торжественной мессы в соборе Святого Петра по случаю Дня Богоявления (Эпифании), отмечаемого в Италии и ряде других стран Европы в качестве государственного праздника, сообщает ИТАР-ТАСС.

Понтифик напомнил о дарах Волхвов новорожденному Христу в Вифлееме, как о зарождении традиции щедрости по отношению к слабым и неимущим.

Несмотря на инцидент с фанатичной паломницей из Швейцарии, опрокинувшей на пол 82-летнего Йозефа Ратцингера в этом же храме в ночь перед Рождеством, никаких видимых дополнительных шагов по охране предпринято не было. Только шеренга одетых в черные костюмы агентов ватиканской жандармерии выглядела более плотной, что не помешало Папе Бенедикту пожимать руки верующим, целовать детей и проделать с процессией традиционный путь к алтарю через все пространство базилики.

# общество

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