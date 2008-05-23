Памятный знак в честь воинов-казахстанцев открыт в Минске

Он увековечил доблесть тысяч солдат и офицеров, погибших на территории нашей страны в годы Великой Отечественной.

Около 70 воинов-казахстанцев за подвиги в боях за Беларусь были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. А для многих далекая Беларусь стала местом последнего пристанища. Памятник, который установлен в парке у Дома культуры тракторного завода - безвозмездный дар Казахстана нашей республике.

На церемонии присутствовали официальные лица двух стран, представители дипмиссий, ветераны второй мировой. Символично, что этот знак открыт в мае, когда народы государств СНГ отметили 63 годовщину Победы в Великой отечественной. К подножию памятника легли цветы.

