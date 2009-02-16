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Памятные монеты Нацбанка Беларуси вновь победили в Международном конкурсе в Берлине

16 февраля 2009 11:52
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Свои работы представили 40 стран. Лучшей королевской монетой жюри признало серебряную «Масленіцу» из серии «Святы і абрады беларусаў». А «Самой вдохновляющей» стала монета «Крыж Ефрасінні Полацкай». Художник-разработчик обеих — столичный дизайнер Светлана Заскевич. Новую серию, посвящённую белорусским традициям, поддержали специалисты Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси.
# общество

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