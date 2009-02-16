Памятные монеты Нацбанка Беларуси вновь победили в Международном конкурсе в Берлине

Налоговые инспекции страны сегодня переходят на новый график работы

День для приема посетителей продлен на час. Инспекторы отделов декларирования доходов и имущества физических лиц принимают документы с 8.00 до 20.00 — без обеда, а в субботу — с 8.00 до 15.00.