Памятную доску открыли в честь Осипа Ковалевского

Этот ученый с мировым именем в середине 19-го века стал одним из первых академиков Петербургской императорской академии. Памятную доску открыли на его родине в городском поселке Большая Берестовица, на Гродненщине. Прожив несколько лет в Монголии и Китае, ученый издал подробные труды о культуре и традициях этих народов. В последствии его работа стала основополагающей для всех востоковедов Западной Европы. Близкий друг Адама Мицкевича, Ковалевский последние годы жизни преподавал историю в Варшавском университете. В Польше его считают основателем национальной науки по изучению Восточно-азиатских стран.