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Памятную доску открыли в честь Осипа Ковалевского

03 августа 2008 13:37
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Этот ученый с мировым именем в середине 19-го века стал одним из первых академиков Петербургской императорской академии. Памятную доску открыли на его родине в городском поселке Большая Берестовица, на Гродненщине. Прожив несколько лет в Монголии и Китае, ученый издал подробные труды о культуре и традициях этих народов. В последствии его работа стала основополагающей для всех востоковедов Западной Европы. Близкий друг Адама Мицкевича, Ковалевский последние годы жизни преподавал историю в Варшавском университете. В Польше его считают основателем национальной науки по изучению Восточно-азиатских стран.
# общество

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