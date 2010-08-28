Памятники белорусским летчикам, погибшим в небе над Польшей год назад, установлены в Барановичах

Это заместитель командующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Беларуси Александр Морфицкий и заместитель командира 61 истребительной авиабазы Александр Журавлевич.

28 августа почтить их память пришли родные, коллеги и друзья. На траурной церемонии присутствовал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Азаренок. В Барановичи прибыла и польская военная делегация. Памятники белорусским офицерам освятили православный и католический священники.

Напомним, трагедия произошла 30 августа 2009 года на 11 Международном авиа-шоу в польском Радоме. Во время выполнения показательного полета белорусский самолет Су-27 резко потерял высоту и начал падать. Машина рухнула далеко от зрительских трибун, в двух километрах от аэродрома и буквально в 100 метрах от жилых домов. Если бы пилоты решили катапультироваться, то самолет упал бы на жилые дома в населенном пункте Маленчин. 11 апреля этого года там открыт памятник белорусским офицерам. Основной версией крушения самолета стало попадание птицы в воздухозаборник.