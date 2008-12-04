Памятник жертвам Первой мировой построят в столице

Он будет установлен в квартале улиц Червякова и Старовиленский тракт.

Обращение граждан придать этому месту статус мемориала поддержал Президент. Общая архитектурная концепция комплекса есть. Осталось найти идею памятника. Конкурсные работы принимаются до 22 декабря.

Сейчас полным ходом идет благоустройство военного захоронения. Строители готовят площадку для установки памятника и кованых оград. Эксгумированные за время работ останки будут перезахоронены на месте мемориала. А имена погибших увековечат на гранитных плитах.

Время Первой мировой войны. Прифронтовой Минск. С поля боя раненых привозили в госпиталь. Тех, кто не выжил, хоронили на Сторожевке. Всего – около 5 тысяч воинов. Установлены фамилии половины из них.

Факт существования здесь братского кладбища подтвержден. В Национальном историческом архиве Беларуси найдены фамилии и дата первых захоронений – 29 ноября 1914 года. Год назад патриотически настроенные граждане воодушевились этой идеей и обратились к главе государства с просьбой создать мемориал. Александр Лукашенко их поддержал. Концепция облика мемориального комплекса у проектировщиков созрела сразу же.

Идеи самого памятника пока нет. Победителя определит конкурс. В нем могут принять участие все желающие. Финалист будет объявлен 10 января.

И в память о второй мировой войне учреждена юбилейная медаль "65 лет освобождения Республик Беларусь от немецко-фашистских захватчиков". Соответствующий Указ подписал Президент.

